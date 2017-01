Kuponerne købt i Resen og Vinderup: Lotto-millionærer har meldt sig

På blot en uge var der to forgyldte Lotto-kuponer på Skive-egnen, og nu har de to gevinster fundet deres ejermand, fortæller en tilfreds regionschef hos Danske Spil, Leo Laursen.



Lørdag 14. januar var der 6.078.556 kroner i gevinst på en kupon købt hos Dagli’Brugsen i Resen, og blot en uge senere var der en milliongevinst på en kupon købt hos tankstationen Circle K i Vinderup.



Her var gevinstsummen umiddelbart kun på 36 kroner, men Danske Spil havde trukket lod mellem alle vinderne lørdag 21. januar om en ekstra million kroner, og det blev altså ejeren af kuponen købt i Vinderup, der løb med den.



Ingen af gevinsterne blev i første omgang hentet, men inden for de seneste dage har vinderne været hos en forhandler for at få tjekket deres kupon af i maskinen.



Leo Laursen kan ikke fortælle mere om de to vindere og deres lokale tilhørsforhold, men tidligere har han givet udtryk for, at der ved kuponhandel på et sted som Dagli’Brugsen i Resen ofte er tale om en lokal vinder.

