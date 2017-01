Fem nordiske mestre fra Skive

Skive Taekwondo Klub stillede søndag op ved de nordiske mesterskaber i teknik, som i år blev afholdt i Trelleborg, Sverige.



Holdet var i forstærket udgave, idet fem udøvere fra andre klubber stillede til start for Skive klubben - noget, der skulle vise sig at give bonus i den samlede holdkamp.



Det blev til hele fem lokale nordiske mestre.



Den unge Silje Liborius Jensen stillede til start individuelt og i pargruppen med sin makker fra Ikast Bastian Byrgesen. Trods en ankelskade så sent som i torsdags leverede Silje flotte præstationer på banen og kunne hente en flot bronzemedalje individuelt og en guldmedalje i par med Bastian.



- Det specielle ved denne præstation var, at det var i konkurrence på højeste niveau og i kamp mod udøvere med det sorte bælte.



- Derfor var forventningerne på forhånd ned-tonede, men det så Silje og Bastian altså stort på og dermed blev Silje Nordisk Mester i par-disciplinen.



Det siger træner og deltager Kim Nedergaard.



Nikoline Frølich kunne også skrive sig på listen over lokale mestre. Hun vandt i team disciplinen med Chelina Rose Larsen, Risskov og Sofie Berggreen, Esbjerg. Det var dog på forhånd afgjort, at trioen ville vinde, idet der ikke stillede modstandere til start i denne gruppe.



Trods dette leverede trioen og fik dermed lov at imponere den nye landsholdstræner Ky-Tu Dang, der selv var til stede og overværede præstationerne ved NM. Individuelt gik det knap så godt for Nikoline.



Her sluttede hun som nummer fem og dermed uden for medaljerne i damernes gruppe under 30 år.



Synkrontrioen med Rene Louring, Brian Louring og Kim Nedergaard skulle i finalen op mod en svensk trio, der dog på ingen måde formåede at presse den efterhånden rutinerede trio.



Dermed blev de tre udøvere fra Skive alle nordiske mestre i teamdisciplinen for mænd over 31 år.



- Individuelt fik Rene Louring en flot sølvmedalje efter Norges Se Bourn Tran, mens de øvrige danskere i denne gruppe blev henvist til lavere placeringer. Specielt flot at Rene Louring slog sin »onde ånd«, Allan Olsen fra Islev, for første gang nogensinde, siger Nedergaard.



Kim Nedergaard selv og Brian Louring var individuelt i kamp i en gruppe med syv modstandere. Det lignede længe guld og sølv til de to udøvere fra Skive. Men til sidst lykkedes det Finlands landsholdsudøver, Jeppe Aukio, at tage guldet, og dermed henvise Kim Nedergaard til andenpladsen, mens Brian Louring fik bronzemedaljen.



- Super ærgerligt, siger Kim Nedergaard, idet der var total pointlighed mellem guld og sølvmedaljerne. Her blev reglen om højeste præsentationsscore afgørende til finnens fordel.



Simon Thomsen blev dagens uheldige udøver ved NM. Han kom sikkert i finalen og skulle her kæmpe om tre medaljer i blandt finalen otte deltagere.



Her gik det dog galt for Simon, der kørte forkerte serier på banen og dermed blev helt bortdømt. Af samme grund sluttede han sidst i finale feltet og var naturligvis meget skuffet bagefter.



De lokale præstationer krydret med medaljer vundet af andre udøvere, som ved NM konkurrerede for Skive betød, at Skive sluttede som nordens næstbedste klub og modtog en flot pokal for præstationen.



Bedste klub blev Herlev, mens Rødovre snuppede tredjepladsen.

