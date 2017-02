Naboer generet af røg: Brandmænd slukkede affaldsbål

Det viste sig at være en temmelig dårlig idé, da ejeren af et værksted på Bakkedraget i Vinde onsdag eftermiddag besluttede sig for at lave et bål med træaffald.



Naboerne blev så generet af røgen, at der blev ringet til brandvæsnet.



Det betød, at indsatsleder Jan Nygaard Christensen fra Nordvestjyllands Brandvæsen måtte tage ud for at se på situationen.



Og han tilkaldte en sprøjtevogn.



- Man må faktisk ikke brænde haveaffald af i byzone i Skive Kommune, så vi slukkede bålet i mindelighed,« fortæller Jan Nygaard Christensen, der beskrev bålet som 2,5 gange 2,5 meter i diameter.



- Jeg snakkede med ham (manden, der havde lavet bål, red.) efterfølgende. Han havde troet, at han gerne måtte brænde træaffald af og lovede, at det ikke skete igen,« fortæller Jan Nygaard Christensen.



Tirsdag formiddag måtte brandfolkene i øvrigt rykke ud til en automatisk brandalarm på Brårup Skole.



Det viste sig at være en såkaldt blind alarm.



- Det er et forholdsvist nyt alarmanlæg, så det var en fejl på systemet.

