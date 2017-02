Drabeligt rådyrfund: Ulv på spil i Salling?

Ægteparret Britta og Svend-Aage Hansen, Hjerk, fik sig en overraskelse, da de onsdag eftermiddag gik tur langs Hjerk Kirkevej.



10 meter inde på en mark lå et rådyr, der så ud til at være bidt ihjel.



Der var frisk blod på dyret. Der var ikke bidemærker i struben. Dyrets mave var bidt op, og indvolde var væk.



- Sådan noget har vi aldrig set før. Vi ved, der er set ulve i nærheden af Skive, og herude er der både dyr, ulve kan spise, og steder, de kan gemme sig, siger Britta Hansen.



Ulve er sky dyr, der holder sig på afstand af mennesker.



- Vi sagde bare »hov, kan det have været en ulv,« siger Britta Hansen.



Sandsynligheden for, at en ulv har været på spil i Salling, er beskeden, vurderer Lasse Sehested Jensen, naturvejleder hos Naturstyrelsen.



- Det ser svært at sige særlig meget ud fra billedet alene. Det kan selvfølgelig godt være ulv, men det kan også være andre dyr som ræve, hunde eller grævlinge, der har spist af dyret. Dyret behøver ikke være nedlagt, men kan være død af sygdom eller efter en trafikskade, hvorefter ræve, hunde eller fugle kan have spist af det, siger Lasse Sehested Jensen.



Han vurderer, at det er mest sandsynligt, at ræve eller en hunde har været på spil.



Skal man være sikker på, hvilket rovdyr, der har været på spil, skal det nedlagte dyr obduceres og DNA-testes.

