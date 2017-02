Elin åbner smørrebrødsforretning i Skive

Det er drømmen om at blive selvstændig erhvervsdrivende. Om at kunne tjene sine egne penge. Og så er det lysten til at lave smørrebrød.



Det er drivkraften bag etableringen af smørrebrødsforretningen, Foderbrættet, som fredag åbner i Frederiksgade i Skive.



Elin Kalms fra Vinderup og mor til tre er kvinden med drømmene og lysten. Hun glæder sig til at tage fat på en ny etape i sit liv, når hun fredag formiddag inviterer sine første kunder indenfor i forretningen.



- Jeg får nogle afløsere på, men det bliver primært mig, som i dagtimerne vil arbejde i forretningen. Vi vil følge gågadens åbningstider, men holde lukket søndag, siger Elin Kalms.



Elin Kalms er oprindeligt fra Rønbjerg-egnen, men har de seneste år boet i Vinderup. Og det er ikke tilfældigt, at hun som mor til tre børn i alderen fra otte måneder til 14 år har valgt at folde sig ud som selvstændig erhvervsdrivende netop i Skive.



- Skive passer simpelthen godt pasningsmæssigt med mine børn. Jeg kører lige forbi mine forældre, så hvis børnene er syge, så kan jeg aflevere dem til pasning hos mine forældre, siger Elin Kalms.



Hun har tidligere arbejdet som social- og sundhedshjælper og har i flere år arbejdet inden for hjemmeplejen i Skive. Inden jobbet i Skive arbejdede Elin Kalms i halvandet år på Asp Plejecenter ved Struer.



- Det var før, jeg gik på barsel. Nu er muligheden der til at lave noget andet, hvis jeg skal prøve det, synes Elin Kalms.



Hun har altid lavet smørrebrød til venner og bekendte. Ikke højt belagt, understreger hun:



- Men jeg har bare altid godt kunnet lide at lave det og få det til at se godt ud, fortæller Elin Kalms.



Hun tilføjer, at hun i et stykke tid har overvejet at åbne forretning:



- Jeg har gået og tumlet med tanken om, hvad det skulle være. Men så var det, at nogle venner og jeg sad og snakkede en aften, og en af dem spurgte: Hvorfor laver du ikke en smørrebrødsbutik?, fortæller den nye forretningsdrivende fra Vinderup.

