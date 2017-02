Byråd siger god for iPads og computere til alle skoleelever

Skive Byråd godkendte tirsdag, at Skive Kommune over de kommende tre år bruger otte millioner kroner på indkøb af computere og iPads til elever i kommunens folkeskoler.



0. til 3. klasser vil få udleveret iPads, og øvrige klassetrin vil få udleveret pc’er. Blandt målene med investeringen er, at alle elever i Skive Kommune sikres adgang til en iPad eller pc, så de kan lære at arbejde digitalt. Investeringen skal sikre elever i folkeskolerne optimale vilkår i forhold til brugen af de digitale platforme, som alle skoler i Skive Kommune bruger.



Nogle eksperter kritiserer kommuners indkøb af iPads og computere til elever. De mener ikke, det fremmer indlæringen. En forsker ved Roskilde Universitetscenter, Jesper Balslev, kaldte forleden Skive Kommunes investering for spild af penge. Digitalisering er vejen til en dårligere og billigere uddannelse, vurderede han i Skive Folkeblad. Børn bliver viljeløse, asociale slaver af deres iPads, tordnede folkeskolelærer Christian Aziz for et par dage siden i dagbladet Politiken.



Kritikken gør nu ikke skoleinspektør Ole Priess (S), formand for Skive Kommunes udvalg for børn og familier, urolig.



- Den ene uge hører man om undersøgelser, der viser, at computerspil gør elever dummere, og den næste bliver de klogere af det. It-teknologi er aldrig et mål i sig selv. Den er et middel til den læring, der skal finde sted, sagde Ole Priess i Skive Folkeblad.



Han havde ikke mulighed for at deltage i tirsdagens møde i Skive Byråd, hvor der ikke lød forbehold for investeringen i it-teknik til eleverne i kommunens folkeskoler.



- Jeg læste godt nok, at en ekspert mener, at det er spild af penge. Men børn vokser altså op med it. Desværre har alle familier ikke råd til at anskaffe deres børn computer eller iPad. Denne investering gør, at alle børn i Skive Kommunes folkeskoler får de samme muligheder, når det gælder it-teknologi, sagde Johnny Kent Knudsen (S), Skive.

