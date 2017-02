Ny ordning: Fur-færgen sejler kun, når der er passagerer om aftenen

Fra er i dag er det slut med at bruge tid og brændstof på at sejle en færge, der er tom for passagerer over Fursund.



Færgen sejler kun mellem klokken 19 og fem om morgenen, hvis der er passagerer, der skal over.



- Generelt er det positivt modtaget, for furboerne kan som vores faste passagerer godt se, at det ikke giver mening at sejle med en tom færge.



Det siger overfartsleder Anne-Marie Mortensen, Fursund Færgeri.



Det fremgår allerede af skilte, at området ved Branden er overvåget af kameraer ved opmarchbanen og busskuret.



Personalet observerer området i tidsrummet fra færgen skulle afgå fra Fur, til den igen skulle afgå fra Branden. Det indebærer, at hvis passagerer parkerer bilen på Banden-siden for at gå om bord på færgen, skal passagererne stille sig ved bommen, eller busskuret, så de kan ses på kameraet - ellers skal de komme i god tid.



- Kommer passagerer senere, end færgen normalvis skulle afgå fra Branden, er man reelt kommet for sent, siger Anna-Marie Mortensen.



Hendes vurdering er, at færgen hidtil har sejlet i gennemsnit to-tre ture hver nat uden passagerer.



- Så kan det selvfølgelig komme til at variere, men håbet er, at det giver os en pæn besparelse på årsbasis, fastslår overfartslederen.



Før klokken 19 og efter klokken fem om morgenen sejler færgen til Fur som normalt.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: