Brand i container var formentlig påsat

En brand i en container tirsdag aften ved Asylgade i Skive var formentlig påsat. Det oplyser lokalpolitiet i Skive.



Brandmeldingen kom klokken 21.27 og lød på brand i en bygning, men det viste sig at være i to containere tæt på en bygning. Den ene container udbrændte, og der var også brandskader på en nabocontainer.



- Vores indtryk er, at branden formentlig er påsat. Selv om der også var et par containerbrande i Skive omkring juletid, tror vi umiddelbart ikke på en sammenhæng eller en tendens, siger politiassistent Niels Bach fra lokalpolitiet i Skive.



Han tilføjer, at så skulle det optræde hyppigere og mere kontinuerligt.



- Der var ild i to 800 liters-containere, der stod op ad en bygning, fortæller indsatsleder i Nordvestjyllands Brandvæsen i Skive Kommune, Jan Nygaard Christensen.



Ilden var hurtigt nedkæmpet, inden den nåede at brede sig, oplyser indsatslederen.

