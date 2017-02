Uenighed om forløb af Glyngøre-ulykke

Den umiddelbare vurdering af skyldsspørgsmålet ved trafikulykken på Durupvej sydøst for Glyngøre lørdag aften, som lokalpolitiet i Skive blev refereret for i mandagsavisen, er ikke faldet i god jord hos de personer, som var med i den parkerede bil, der blev påkørt.



I artiklen placerer politiet hovedansvaret for ulykken hos den 24-årige kvinde fra Glyngøre, som havde parkeret bilen i vejsiden, hvor den ved 20-tiden blev påkørt af en 21-årig mand fra Aulum.



- Vi synes lidt, det er noget pjat, der står i avisen. Rapporten med det, vi har forklaret, er slet ikke kommet med der, og vi ser noget anderledes på det, der skete, siger Jesper Funder fra Glyngøre, som var en af de to personer, der kom værst til skade ved ulykken.



- Vi havde været ude at spise, og vi holdt godt nok i vejsiden mod kørselsretningen, cirka halvt ude på vejen, men vi holdt i tomgang med fuldt lys på og blinkede. Vi skulle bare sætte en kammerat af, som jeg lige ville følge ind. Så kom den anden bil bare. Jeg når ikke at se hans bremselys, så siger det bare bang, og vi ryger hen ad vejen, fortæller Jesper Funder.



- Han var så langt ude i rabatten, at han ville være kørt galt, uanset om vi havde holdt der eller ej. Han ramte ind i kanten af vores førerside og altså ikke ind i den side, der vendte ud mod vejen, som man ellers skulle tro. Og det passer ikke, som der har stået, at der var bremsespor, for han har ikke gjort noget for at bremse. Dermed vil jeg ikke sige, at det var hans skyld, for han har selvfølgelig ikke gjort det med vilje. Det er der jo ingen, der gør, siger Jesper Funder.



Han fortæller, at han og de andre fra bilen, den 24-årige kvinde var kørende i, lørdag aften talte med en politibetjent, som sagde til dem, at de gerne måtte holde, som de gjorde, med front mod færdselsretningen, så længe det kun var for at sætte en passager af,.



Jesper Funder var derfor godt træt af at læse i avisen, at de alligevel er blevet klandret.



Ved påkørslen blev den 24-åriges bil skubbet hen mod Jesper Funder og hans kammerat, som begge kom til at ligge fastklemt under bilen. De blev bagefter begge kørt på sygehuset i Viborg.



- Jeg har fået en forbrænding på det ene ben, fordi jeg kom til at ligge med benet under udstødningen. Jeg har også fået syet flænger i ansigtet og i ryggen. Jeg smadrede jo bagruden med mit ansigt. Min kammerat har hjernerystelse og ondt i brystet, og vi er begge forslåede over det hele. Men ingen af os har brud, så vi slap billigt, mener Jesper Funder.



Bilens 24-årige fører har fået mærker efter sikkerhedsselen, og hun er stadig dybt rystet, fortæller Jesper Funder.



Tirsdag eftermiddag var Jesper Funder, hans kammerat og den 24-årige fører af bilen endnu ikke blevet afhørt af politiet.

