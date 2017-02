Der var travlhed i alverdens fodboldklubber tirsdag - alt sammen fordi det såkaldte transfervindue lukkede godt midnat.



I Skive IK er der ikke de store penge at gå på marked med - men et par aftaler fik sportschef Jesper Larsen i hus, og dem var han godt tilfreds med tirsdag aften, hvor han heller ikke udelukkede muligheden for, at der kunne nå at ske mere.



Larsen har lånt/lejet to unge fyre fra FC Midtjylland, hvor SIK’erne tidligere har fundet »guld«. Denne gang i skikkelse af to årgang 97’ere, der har været på prøvetræning i klubben, nemlig defensive Anders Hagelskjær, en venstrebenet fyr, samt angriber Jakup Thomsen, der har færøsk baggrund og været i det midtjyske i et par år.



To superfyre, som kommer med det her FCM-dna, hvor de yder maksimalt i træning og kamp. Fyre, der har den helt rigtige indstilling, siger Jesper Larsen, der i vinterpausen har sendt Mads Eriksen til FC Fredericia, og derfor har plads i truppen.



- Det er jo folk, der først nu skal til at vænne sig til seniorfodbold, og jeg ser dem ikke som stamspillere fra turneringsstarten, men det er folk med potentiale - det er alle enige om, siger han.



De to fyre er fortsat formelt på kontrakt med FCM og »udlånt« til Skive, og så kigger man på et eventuelt videre samarbejde, når foråret er færdigspillet.



- Det er en ideel aftale for os - og til en økonomi, vi kan overkomme, siger Jesper Larsen.



Lawal til 2018 Hen over weekenden blev en af de vigtige brikker i puslespillet i øvrigt sat, da Ayinde Lawal forlængede sin aftale med SIK, så den nu løber næste sæson med.



- Da hans aftale udløb til sommer, kunne han 1. januar begynde at forhandle med andre klubber. Derfor var det en stor opgave for os at få sat os ned for at se, om vi kunne lave en ny - og det vidner også om, at han er glad for at være hos os, siger Jesper Larsen.



Når Ayinde Lawal er fri for skader, er han nærmest permanent en af holdets bedste



- Ord er næsten overflødige. Det er en kæmpe profil i rækken, vi har forlænget med, På sine gode dage er han outstanding i rækken. Han er et muskelbundt uden lige og en vigtig mand at have i en så ung trup, lyder det fra sportschefen.