Rentefradraget i spil igen

- Man kan jo ikke bruge 30 eller 32 milliarder kroner til en ny boligskatteaftale uden at få på plads, hvor pengene skal komme fra. Man kan jo finde ud af meget, hvis man kan finde pengene til det.



Ganske kloge ord sagt af Dansk Folkepartis finansordfører, René Christensen, i forbindelse med de forhandlinger, der nu er i gang om en stor boligskatteaftale. Og samme René Christensen har sammen med de radikale åbnet for, at en mindre beskæring af rentefradraget skal være med til at betale for de markante lettelser i boligbeskatningen, som partierne er på vej til at indføre.



Den nye regerings boligskatteudspil har nye lempelser til boligejerne, og regningen for udspillet er på 32 milliarder kroner. De penge daler ikke ned fra himlen, og det er svært at forestille sig, at der bliver et bredt boligskatteforlig - uden at der også hentes en del af finansieringen ved at sænke boligejernes rentefradrag. Dermed kommer boligejerne til selv at betale en del af regningen for de lavere boligskatter. Det er fair nok. Men beskæringer af rentefradrag skal være gradvise og med lang indkøringsperiode, så boligmarkedet ikke går i stå. Samtidig kan en kløgtig beskæring af rentefradraget være med til at forhindre, at boligmarkedet i de største byer bobler helt over i overophedning.



Tryghed for boligejerne er altid på programmet, for det er tre millioner vælgere, som partierne ikke kan være ligeglade med. Derfor går partierne lidt rundt om den varme grød - finansieringen af boligskattelettelser til netop boligejerne.



Med meldingen fra DF og Radikale Venstre om at lade en beskæring af rentefradraget betale en del af gildet er »ånden ude af flasken«.



Venstre - og den øvrige regering - må forventes at være imødekommende, og det vil passe godt for Socialdemokraterne, hvis dette område kommer på plads i et bredt forlig, så partiet ikke står med finansieringsproblemet efter en eventuel kommende valgsejr.



For V-LA-K-regeringen vil det også være en politisk gevinst at få et bredt, fremtidssikret forlig på plads om lempeligere boligskatter delvist finansieret ved beskæring af rentefradraget. Det vil trods alt vise noget politisk handlekraft. Og hvis regeringspartierne, DF, S og de radikale - og måske også SF - er med i forliget, så vil der være politisk ro om dette vigtige område i mange år frem.



Især ejere af de dyreste boliger vil sammen med førstegangskøbere markant kunne mærke en beskæring af rentefradragsretten, men gradvis indfasning og kompensationen i form af lavere boligskatter i øvrigt vil være med til at dæmpe virkningen.



Under alle omstændigheder er det både økonomisk og politisk logik, at når man vil sænke boligskatterne og finde et tidssvarende vurderingssystem af ejendomme, så bliver der en regning, der skal betales.



Det bliver svært - ja næsten umuligt - at komme udenom en beskæring af rentefradraget, og den virkelighed synes nu at brede sig på Christiansborg og blandt økonomer. Det ligner et bredt forlig på dette område, som også samfundet som helhed kan være tjent med.



