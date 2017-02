Grænser for inklusion og rummelighed i folkeskolen

Nu sidder jeg her så igen og må fatte blyanten for at give udtryk for min frustration over inklusionen i folkeskolen.



Endnu en gang har der været en voldsom episode i min datters klasse - nu 6. klasse. Den samme dreng, som skolepsykologen stadig fastholder er rigtigt placeret, har haft endnu et affektudbrud i klassen.



Det gik denne gang ud over en af de andre drenge, som siddende blev klemt mellem to borde og efterfølgende taget kvælertag på. Affektudbruddet kommer ud af det blå fordi han er ved at tabe i et brætspil. Læreren må få de andre børn til at hidkalde en anden lærer, da der skal to personer til at pacificere drengen. De øvrige elever, som naturligt nok er utrygge ved situationen, sendes ud på gangen.



Er det normal adfærd? Er det den rummelighed elever, lærere og forældre skal udvise i en ganske almindelig folkeskoleklasse, hvor eleverne i øvrigt er velfungerende? Skal det være normalt, at man skal gå i skole og være bange for om man nu bliver overfaldet for ingenting?



Endnu en gang vil jeg påpege, at det er ganske urimelige vilkår for alle parter. De øvrige elever skal tage overdreven hensyn og konstant være på vagt. Lærerne skal konstant være i beredskab til at håndtere konflikter og udadreagerende adfærd (hvilket næppe står på skemaet på lærerseminariet?). Vi forældre sender vores børn af sted til skole og krydser fingre for at der ikke sker noget. Og sidst, men ikke mindst, er det et urimeligt vilkår for drengen, at han ikke får den hjælp og støtte han har behov for.



For otte måneder siden tog jeg kontakt til skolechefen i Skive Kommune samt formanden for Udvalget for Børn og Unge, for at få svar på om disse vilkår er rimelige. I svaret fra sidstnævnte står bl.a.:



»Når vi taler om inklusion, handler det om at kunne skabe en skole, som kan imødegå mange forskellige børn og forældre med de særlige behov hvert menneske har med sig. Det handler om at være fleksibel og skabe rammer, hvor vi alle bakker op omkring forskellighed. Dette afhænger også af forældrenes indstilling til at støtte skolen og deres børn i at mestre forskellige udfordringer både fagligt og socialt. Det er vores skole til alle vores børn.



Skolechefen fortæller mig, at der er indsatser i gang i forhold til den konkrete sag, og det er jeg tryg ved.«



Okay, det er jeg enig i langt hen ad vejen. Men hvor skal grænsen for fleksibilitet for børn, lærere og forældre gå?



Og mener han, at hvis jeg som forældre bare er indstillet på det, skal min datter nok få lært at håndtere vold i skolen?



Undskyld mig, men det er ikke det jeg sender min datter i skole for. Men hvor er det godt, at formanden er tryg ved situationen. Så pyt med elevernes, lærernes og forældrenes tryghed.



Jeg beder til at der denne gang er nogle beslutningsdygtige, der vil tage hånd om sagen og hjælpe børnene.



Heidi Kristiansen,



Højgade 5,



7800 Skive

