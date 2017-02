DM i håndværk til Vestjylland

Herning bliver hjemsted og vært for to store begivenheder af mega forskellig art i 2018, som begge fortjener stor opbakning fra interesserede tilskuere m.v.



I maj 2018 afholdes der VM i Ishockey, hvor Danmark deltager sammen med 15 andre nationer.



Det danske ishockeylandshold skal spille sine gruppekampe i Jyske Bank BOXEN. Hernings stærke traditioner og ishockeykultur vil skabe en stærk dansk hjemmebane i Herning



I januar 2018 afvikles de danske mesterskaber i godt håndværk, - eller DM i Skills, som er det officielle navn.



Bag arrangementet kommer til at stå hele seks vestlige kommuner i Region Midtjylland, - Lemvig, Struer, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande og Herning.



Mesterskaberne og det medfølgende fremstød for erhvervsuddannelser vil blive afviklet i MCH Messecenter Herning.



Det bliver spændende, om DM i Skills kan slå sin egen rekord i antal konkurrencefag, når DM bliver afviklet i Herning i 2018.



Ved DM i Skills i den forløbne uge i Gigantium i Aalborg var der rekordtilmelding med 40 konkurrencefag samt 16 demonstrationsfag.



Der deltog over 300 engagerede elever og lærlinge, som skal dyste mod hinanden, for at blive Danmarks bedste netop indenfor deres fag.



Ved det seneste DM i Skills, der løb af stablen i februar 2016 i Fredericia, besøgte 62.000 mennesker DM i Skills i løbet af mesterskabernes dage, hvilket gør DM i Skills til det største uddannelsesevent i Danmark.



Den danske velstand bygger på en lang og stolt tradition inden for håndværk og produktion.



De store og kendte danske virksomheder som Danfoss, Vestas og Grundfos er alle startet på et værksted, hvor faglærte har brugt deres kompetencer til at udvikle nye og smartere produkter, som siden er blevet eksporteret til hele verden. Det er en af årsagerne til, at vi har råd til så megen velfærd i vores samfund.



Flere unge skal have en god og relevant uddannelse, der kan sikre dem en plads på fremtidens arbejdsmarked.



Bedre uddannede unge er naturligvis vigtigt for fremtiden generelt i hele landet, men det er også meget vigtigt for landdistrikternes fremtid.



Det er kvalificeret arbejdskraft og gode idéer, Danmark skal leve af i fremtiden.



Det er desuden helt afgørende for, at vi fortsat kan opretholde vores velstand og dermed velfærd i fremtidens Danmark.



Med venlig hilsen



Karl Højhus Jeppesen,



Elme Allé 3 C,



6933 Kibæk

