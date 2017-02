Medie: Sag om Skive-imam sendt tilbage til politiet

Sagen om Skive-imam Mohamad Jammal er ikke klar til at komme for retten.



Statsadvokaturen i Viborg har sendt sagen tilbage til Midt- og Vestjyllands Politi med besked om at genoptage efterforskningen i sagen mod imamen, der er sigtet efter racismeparagraffen i straffeloven.



- Vi har bedt om at få sagen yderligere belyst, uden at jeg kan komme ind på nærmere detaljer, fortæller Susanne Højbjerg fra statsadvokaturen til TV MidtVest.



Dermed er sagen udskudt på ubestemt tid.



Sagen opstod i kølvandet på massakren på homoseksuelle på et diskotek i Florida, hvor Mohamad Jammal udtalte sig om sit syn på homoseksualitet i både Jyllands-Posten og Skive Folkeblad.



- Det er unaturligt. Det er ligesom at dyrke sex med dyr. Det er på samme måde unormalt, sagde Mohamad Jammal til Skive Folkeblad. Udtalelser som han senere har trukket tilbage.



Til Jyllands-Posten udtalte han:



- Det er uacceptabelt og lige så unormalt som at spise sin egen lort. Eller spise hunde. For os er det ligesom at være pædofil. Jeg får kvalme, når jeg hører om homoseksualitet.



Hvis der skal rejses en tiltale mod imamen, skal spørgsmålet i sidste ende forelægges rigsadvokaten, der er øverste myndighed i sager om overtrædelse af straffelovens racismeparagraf, oplyser TV MidtVest.

