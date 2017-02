Vred på ulykkesbilist, der stak af fra blodprøve: »Han skal ikke dø i synden«

Det var kun med nød og næppe, 51-årige Githa Hoelgaard 18. januar i år overlevede en kollision med en 40-årig bilist, der kom over i den modsatte vejbane på Vestre Boulevard i Skive.



Over for personalet på Viborg Sygehus indrømmede den 40-årige, der er fra Rødding, ifølge politiet, at han havde fået for meget at drikke.



Men han stak af, inden der blev taget blodprøve, og det betyder, at han slipper for at blive dømt for spritkørsel.



- Så bliver man sur. Han kunne jo have udslettet en hel familie, siger Githa Hoelgaard, der sidder tilbage med et brud på ryggen, en hjernerystelse og store blå mærker på hele kroppen.



- Det kan godt være, at det er en lille bagatel i det store billede. Men det er det ikke for mig. Det er mig, det er gået ud over, siger kvinden fra Struer, der også lider af sclerose.



- Jeg skal ikke kunne sige, hvor stærkt han kørte. Men han må have kørt stærkt, når han kan lande 100 meter fra mig, siger hun.



Men selv om han klarer frisag i forhold til en dom for spritkørsel, er Githa Hoelgaard helt klar til det retslige efterspil, der trods alt vil komme for den 40-årige, der var skyld i ulykken, alkoholtest eller ej .



- Jeg skal nok samle alle de kræfter, der skal til, og finde nogen der kan støtte mig. For han skal ikke dø i synden.



Stort interview med Githa Houlgaard om ulykken i torsdagsavisen

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: