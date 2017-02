Eksperter: Vejle løj i jagten på ny politiskole

Vejle Kommune har leveret usande oplysninger til regeringen og Folketinget i jagten på at få en ny politiskole til byen.



Sådan lyder konklusionen, efter at to af landets førende eksperter inden for lokalplaner har gennemgået materialet fra Vejle Kommune for Jyllands-Posten.



I november 2016 skrev Vejles borgmester, Arne Sigtenbjerggaard (V), til ministre og folketingsmedlemmer, at det ikke var nødvendigt med en ny lokalplan for at ændre den tidligere sygeplejeskole i Vejle til en politiskole.



- Alle de beskrevne om- og tilbygninger (?) kan etableres inden for det gældende plangrundlag, stod der i mailen.



Men det har ikke hold i virkeligheden, lyder vurderingen fra byplanrådgiver Arne Post.



- Området er udlagt til erhvervsområde, og den gamle sygeplejeskole er derfor blevet opført i strid med byplanvedtægten. Derfor kan der ikke uden videre etableres en politiskole. Det kræver, at lokalplanen bliver ændret, siger han til Jyllands-Posten.



Samme vurdering kommer fra Michael Tophøj Sørensen, lektor ved Institut for Planlægning, Aalborg Universitet.



I Rigspolitiets samlede vurdering var det eneste større minus ved Vejle, at det ville tage 40 måneder at blive klar. Otte måneder er sat af til ny lokalplan.



Men det kunne altså undværes, påstod Sigtenbjerggard, der fastholder sit synspunkt over for Jyllands-Posten.



Bygningsstyrelsen er enig med eksperterne.



- Bygningsstyrelsen vurderede oprindeligt, at en politiskole ikke umiddelbart kunne håndteres inden for det eksisterende plangrundlag.



- Normalt skal sådan et område være udlagt til uddannelsesformål, men her er det erhvervsformål, siger chef for styrelsens kunderådgivning Pernille Vejby Bøggild Nielsen til Jyllands-Posten.



Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet fastholder valget af Vejle trods de nye oplysninger.



/ritzau/

