Succes med e-handel i Skive trækker folk til fra hele landet

Søgemaskineoptimering, konverteringsoptimering, Google Adwords og eksempler på succes fra flere af landets største netbutikker.



Emnerne er på dagsordenen ved det landsdækkende arrangement, E-handelsdagen, der torsdag formiddag begyndte i KCL i Skive.



Men dagen begyndte med chokoladescones, kaffe og masser af fnis og grin.



For det er usædvanligt svært at være sur, selv om det kun lykkes for sidemanden eller -kvinden at lave en ballonhund helt fra bunden.



Søren Sieg Jensen og Dennis Drejer er de lokale e-købmænd, som står bag initiativet, der slutter sent torsdag med netværks-arrangement og middag.



- Vi ved jo alle, at 50 procent af værdien for sådan en konference ligger i netværksdelen. Derfor har vi valgt at sætte masser af tid af til dette og gøre det til en del af den samlede konference, siger Dennis Drejer.



Han etablerede for tre år siden online-firmaet rito.dk, og har en medarbejderstab, der i disse uger passerer 20 personer.



Både Dennis Drejer og Søren Sieg Jensen har erfaring fra det at holde foredrag om, hvordan man får sin forretning til at vokse på internettet. Formålet med E-handelsdagen i KCL er at inspirere andre til at få gang i virksomheden.



- Det har vi talt om i flere år. At lave en konference med 100 procent fokus på netværk, købmandskab, bundlinje og indtjening, siger Søren Sieg Jensen.

