14.000 kroner og rideudstyr stjålet fra landejendom

Ved et indbrud i en landejendom på Vestre Skivevej i Sjørup er der stjålet 14.000 kroner i kontanter samt forskelligt rideudstyr, hvor værdien ikke er gjort op, oplyser lokalpolitiet i Viborg.



Det er sket onsdag mellem klokken 17.55 og 19.30. Man har brudt en dør op med et koben, der er fundet på ejendommen.



Indbrudstyven eller tyvene har været rundt i både hus og stald.



Fra stuehuset er der stjålet de 14.000 kroner, mens der fra stalden er stjålet fem sadler med diverse udstyr og to lammeskindsunderlag.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: