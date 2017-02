En 19-årig kvinde blev onsdag på Brårupvej i Skive omkring klokken 15.45 udsat for en blufærdighedskrænkelse, hvor en mandlig bilist onanerede.



I forrige uge var en 16-årig et helt andet sted i Skive, nemlig i Torvegade, også udsat for en onanerende bilist, men politiet afviser kategorisk, at der er tale om den samme person.



- Signalementerne er for forskellige, alderen er forskellig, bilerne er forskellige. Så det er to forskellige mænd, som åbenbart begge har et behov for at blotte sig for unge kvinder, siger vicepolitiinspektør Poul Lau-Vestergaard, der er leder af politistationerne i Skive og Viborg.



Ved onsdagens episode kom den 19-årige kvinde cyklende ad Brårupvej. Ved lyskrydset ved Rema 1000 standsede hun for rødt.



Ved siden holdt en sort, mellemstor bil ligeledes for rødt lys, og da kvinden kiggede ind i bilen, sad bilisten bag rattet og onanerede. Bukserne var trukket helt ned.



Der var tale om en mand, 20-25 år, dansk af udseende, med kort, brunt hår. Han var iført en skovmandslignende hættetrøje i sorte og røde farver og en sort kasket. Bukserne er der ingen beskrivelse af.



- Desværre nåede kvinden ikke at aflæse registreringsnummeret, ellers havde vi offentliggjort det, siger Poul Lau-Vestergaard.



Ved episoden i forrige uge var der tale om en rød bil og en mand i 40’erne med gråt hår.