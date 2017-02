Inger Støjberg i høj kurs på auktion: Giver baghjul til Pape og Gade

Sommetider får udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) drøje hug på den politiske front, når hun kommer med kontroversielle udtalelser, men lige nu er hun i høj kurs på auktionssiden Lauritz.com, hvor 65 politikere er på auktion. Politikerne har sagt ja til at støtte den store Danmarks Indsamling ved, at man enten kan spise frokost eller middag med dem, få en rundvisning på Christiansborg eller endda på Moesgaard Museum ved Aarhus med en af dem.



I den sammenhæng ligger Inger Støjberg klart i spidsen med en foreløbig budsum ved redaktionens slutning på 11.500 kroner og et godt spring ned til næsthøjeste budsum hos justitsminister Søren Pape Poulsen (K) på 5000 kroner. Men Inger Støjberg føler langt fra, at hun har taget »sejren« hjem med højeste budsum.



- Det kan nå at ændre sig meget endnu. Men det vigtigste er også, at vi får samlet en masse penge ind, siger hun.



Inger Støjberg vil gerne støtte den gode sag.



- Det er den måde, jeg kan hjælpe på ved sådan en danmarksindsamling, og det er den mulighed, jeg har for at kunne hjælpe med nogle penge til indsamlingen. Jeg håber bare, at der sidder en rig mand eller kvinde, som gerne vil ud at spise med mig. Jeg vil da være glad, hvis jeg kan give 12.000 kroner til nogle sultne børn, siger hun.



Det er ikke første gang, hun stiller op til sådan en auktion. Også sidste år deltog hun ved Danmarks Indsamling. Dengang kunne man byde på en frokost med hende på Hotel Strandtangen i Skive.



- Erfaringen fra sidste år er, at det de sidste dage kan gå stærkt med buddene, eller det kan gå helt i stå. Sidste år var der mange flere, der deltog, og mange flere, der bød på de forskellige, siger Inger Støjberg.



Hun glæder sig til at finde ud af, hvem der byder højst for en middag med hende.



- Det er altid spændende, hvem man skal ud at spise med. Sidste år spiste jeg en rigtig dejlig frokost på Strandtangen med en mand fra Skælskør. Han var fleksjobber, og han var egentlig ikke interesseret i politik, men havde bare budt for at møde mig, fortæller hun.



Hun er indtil videre i langt højere kurs end tidligere forsvarsminister og nuværende folketingsmedlem Søren Gade (V). En middag med ham på Højslev Kro er lige nu oppe i 2300 kroner.

