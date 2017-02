DMI advarer: Risiko for isslag på vejene

Hvis du skal ud og køre i bil torsdag morgen, bør du køre meget forsigtigt.



DMI har udsendt et varsel om risiko for isslag i det vestlige Danmark.



Det skyldes nogle særlige vejrforhold, hvor varm luft vestfra ligger over den kolde luft ved jorden.



»Varm luft i højden og frostvejr ved jorden er en giftig cocktail, når der samtidig falder nedbør. For nedbøren fryser øjeblikkeligt til is, når den rammer overfladerne ved jorden,« skriver meterologerne.



De oplyser, at nedbøren starter i Vestjylland og bevæger sig langsomt østpå



Nedbørmængderne ser ikke ud til at blive særlig voldsomme, men på grund af nedbørens farlige karakter, er der fortsat DMI risiko ud for isslag for den vestlige del af landet.

