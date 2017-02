Skive slap med skrækken

Skive fH havde kurs mod det tredje nederlag i fire kampe, da måltavlen i torsdagens hjemmekamp mod Otterup viste 11-16 nogle minutter inde i anden halvleg.



Meget lidt havde fungeret, og det var givetvis endt i katastrofe, havde det ikke været for Mathias Bitsch og Daniel Guldsmed. Højre backen og stregspilleren vendte kampen på hovedet med fremragende præstationer efter pausen. De scorede 10 af SfH’erens 13 første mål i anden halvleg og blev fulgt til dørs af Andreas Toudahl, som også var effektiv i sejren, som endte på 31-28.



Men det holdt uendelig hårdt og fjernede ikke indtrykket af et hold i en indstillingsmæssig krise. Det er en let konklusion, når man er 42 minutter om at få første føring mod Otterup.

