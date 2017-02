Favoritterne skarpest til sidst

Skive IK synes at have udviklet en skidt evne til at lukke for mange mål ind i slutningen af træningskampene, når modstanderen er fra Superligaen. I sidste uge blev det 0-3 mod Viborg FF, og i dag så 1-4 hos FC Midtjylland efter 0-1 halvvejs - og med et misbrugt straffespark af Oliver I. Pedersen som kedeligt krydderi.



Ikke desto mindre gjorde skibonitterne en fin figur hos fuldtidsprofferne, som bortset fra et par enkelte med småskader stillede med hele kavaleriet af stjerner.



Det var Jesper Henriksen, som scorede SIK’s enlige mål, en reducering til 1-2. Den stilling holdt til 83. minut, og så blev der lukket effektivt ned kort før tid.



Mikkel Duelund scorede to for FCM, mens Jakob Poulsen og Mikael Anderson lavede de sidste to.

