Skive-træner før opgør: Er vi mænd eller mus?

Med to nederlag i tre kampe efter nytår har Skive fH givet sig selv en hånd i forhold til den direkte oprykning til Ligaen, som er ovenud vanskelig at vinde med. Derfor er opgaven i øjeblikket den simple at holde Team Sydhavsøerne på afstand, så en plads i op-spillet i det mindste ikke kommer i fare.



I aften kommer Otterup på besøg i Skive. En sejr vil betyde status quo eller bedre i forhold til Sydhavsøerne, mens et nyt nederlag vil være en decideret katastrofe med potentiale til at reducere forsperinget til et enkelt point hen over weekenden.



- Nu handler det om at vise, om vi er mænd eller mus, konstaterer træner Ole Bitsch, som heldigvis hælder mest til det første.



- Jeg synes, der har været god ærgerrighed til træning. Jeg har oplevet nogle sammenbidte drenge, som er irriterede over, de ikke har præsteret på det niveau, man kan forvente af hinanden.



Mod både Lemvig-Thyborøn og Odder havde skibonitterne mulighed for at få point, men forvaltede talrige åbne muligheder for dårligt. Derfor er koldblodighed og kynisme også nøgleord for SfH-træneren i aften og fremadrettet, selv om den slags er vanskeligt at træne sig bedre i på kort tid.



- Selvfølgelig handler det om evner, når alt kommer til alt, og at man får trænet nogle skudvarianter og er skarpe på sine afslutninger. Men når du træner det i dagligdagen, handler det om, at du er fuldt ud fokuseret og koncentreret og til træning gør alt, du kan, for at score, og ikke løber og pjatter med bolden og er ligeglad.



- Man skal være koncentreret om sin indsats hver gang, man går på mål. Og det gælder også hver gang, vi skal dække op - at man ikke bare accepteret, hvis en spiller går forbi og siger, det går nok. Der skal vi have lyst til hver eneste gang at være så skarpe som muligt, siger Ole Bitsch.



SfH-træneren ser en del af forklaringen på nederlagene i de rytmebrud, som er kommet som følge af skader på flere spillere. Mod Otterup er Nicolai Nørager og Mathias Bitsch noget mere klar end de seneste uger, mens stregspiller Patrick Sanggaard fortsat er ude og skal behandles for et springerknæ.

