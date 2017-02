Træls tal fra virkeligheden

Danskere på arbejdsmarkedet - og det er jo under halvdelen af befolkningen - udøver generelt en stærk og engageret indsats. Vi er også gode til at bekræfte os selv i, at vi netop er dygtige og flittige, og så er det da bare træls, at der kommer seriøse tal udefra, som tager noget af pynten af den samlede indsats på det danske arbejdsmarked. Hvad skal det til for?



Omvendt er det altid klogt at forholde sig til virkeligheden, og ifølge organisationen for økonomisk samarbejde mellem de vestlige lande - OECD - er danskerne på arbejdsmarkedet generelt kommet bagud med den samlede arbejdstid. Målt med et helt arbejdsliv - fra 15 til 64 år - arbejder danskerne nu 3,7 år mindre end svenskerne og 2,3 år mindre end gennemsnittet af de vestlige OECD-lande. Det kan også siges på en anden måde: I 2015 arbejdede danskerne i gennemsnit 1457 timer om året, mens tallet for OECD-landene i gennemsnit var 1766 timer - en forskel på seks timers arbejde om ugen.



Nu kommer ingen jo og foreslår, at den ugentlige arbejdstid skal sættes op med seks timer, men selvfølgelig viser tallene, at det giver mening, hvis de, der ikke er nedslidte, går lidt senere på pension. Og som bekendt er det for længst - af et bredt politisk flertal - vedtaget, at folkepensionsalderen i 2025 skal være steget til 67 år, og fra 2030 har det samme brede flertal vedtaget, at folkepensionsalderen skal være 68 år.



På den baggrund er det stadig svært at forstå, at Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti holder fast i, at folkepensionsalderen ikke må sættes op til 67,5 år fra 2025 - selv om de altså er med på, at den skal stige til 68 år i 2030. Det hænger ikke helt sammen - slet ikke, hvis alle er indforstået med, at nedslidte skal kunne fritages for den senere folkepensionsalder.



Blot et halvt år senere folkepensionsalder fra 2025 vil give så mange ekstra arbejdstimer og skattekroner i statskassen, at der ville blive fire milliarder kroner til velfærdsopgaver - og eventuelt lavere skat på arbejde.



Den gode nyhed er jo, at danskerne i gennemsnit lever stadig længere - også selv om vi som omtalt her i avisen i går har nordisk rekord i både tobaks- og alkoholforbrug!



Samtidig med at danskerne altså i gennemsnit arbejdere mindre end de lande, vi normalt sammenligner os med, så er vi godt med fremme med omkostninger for virksomhederne. Der er brug for mere fokus på, hvordan der skaffes midler til både lavere omkostninger for virksomhederne og samtidig lavere skat på arbejde for alle på arbejdsmarkedet. Det skal være mere økonomisk attraktivt at arbejde mere.



Den enkle måde at skaffe disse midler er netop ved at forhøje folkepensionsalderen lidt mere end aftalt. Hvis alle - også DF og S - er enige om, at den skal være 68 år i 2030, så kunne man med otte års varsel også nu vedtage, at folkepensionsalderen allerede fra 2025 er 68 år, for dem der kan arbejde.



Sådan ender det nok ikke. Mere sandsynligt ender S-DF-alliancens blokering med, at der kommer nogle frivillige tilskyndelses-ordninger for at få flere danskere til at arbejde lidt længere. Det er bedre end ingenting. Men ikke godt nok.



Det fremgår også af virkelighedens tal fra OECD.



O.D.

