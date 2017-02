Skive sminker ikke sine tal

Niels Ole fra Socialdemokratiet får det til at lyde som om, at vi i Skive Kommune forsøger, at sminke vores statistikker og ikke ønsker, at fortæller borgerne sandheden.



Skive Kommune ønsker ikke at flytte fokus fra udfordringerne. Tværtimod ønsker vi at gøre en aktiv indsats. Men vi er nødt til at følge nationale bestemmelser om statistik, kategorisering m.m. Og kære Niels Ole, det var rent faktisk jeres egen kære »Nulle«-regering, som indførte denne statistiske målemetode.



Det defineres nationalt, hvilke personer på offentlig forsørgelse der indgår i statistikken som ledige, og hvilke der ikke gør. Det er som udgangspunkt kun mennesker, som umiddelbart står til rådighed for og kan gå i gang med et arbejde, som tæller med som ledige. Derfor tæller f. eks. personer på sygedagpenge ikke med som ledige. Det opgøres ens for alle kommuner.



Retningslinjerne for at blive kategoriseret som jobparat eller uddannelsesparat og ikke-job- eller uddannelsesparat (=aktivitetsparat) defineres også nationalt og er fastsat i lovgivning.



Den lave ledighed i sig selv er et fokusområde, fordi den betyder, at vores virksomheder kan have svært ved at få den kvalificerede arbejdskraft, de efterspørger. Derfor er det en del af jobcenterets indsats at forsøge at benytte den lave ledighed/efterspørgslen efter arbejdskraft til at hjælpe flest muligt ind på arbejdsmarkedet, fx gennem virksomhedspraktik. Det gælder også for personer, som ikke efter loven betragtes som job- eller uddannelsesparate, bl.a. unge, og personer som kun har begrænset erfaring (fra det danske arbejdsmarked), f. eks. flygtninge.



Det samlede antal unge på offentlig forsørgelse er faldet det seneste år. Det største fald er i antallet af unge på a-dagpenge, som er faldet med 105 i den periode.



Antallet af unge flygtninge på integrationsydelse er steget med 29 fra januar 2016 til januar 2017.



Den gruppe, som især bekymrer, er unge på uddannelseshjælp, kontanthjælp og i ressourceforløb. Den faldt i løbet af efteråret men er steget de seneste måneder. Den er nu på 431 mod 422 i januar 2016 – altså en samlet stigning på 9 personer fra januar 2016 til januar 2017.



Udfordringer for disse unge er meget nuanceret, men mange af disse har psykiske udfordringer. Derfor gør vi en stor indsats:



taskforce på tværs af fagudvalg med borgmester i spidsen mødes hvert halve år og sætter fokus på indsatsen



mange nye initiativer i jobcenter og UU i 2016 og 2017



samarbejde mellem Arbejdsmarkedsafdelingen og Sundhedsafdelingen om bl.a. indsats for unge med psykiske problemer eller misbrugsproblemer



bl.a. brobygning til erhvervsuddannelse som førstevalg af aktivitet for unge uddannelsesparate



tæt samarbejde mellem kommune og uddannelsesinstitutioner



UU – vejledning og meget mere – især for udsatte unge



Og kære borger, skulle du efter Niels Ole Damgaards læserbrev, have den opfattelse at det går skidt eller vi hænger bagefter i Skive Kommune, så tro om, det går virkelig godt. Både på Erhvervs og arbejdsmarkedsområdet præsterer vi super godt.



Så kære Niels Ole, det er forkert, at vi bare flytter rundt på tallene, for at sminke og vildlede vores borgere. Det er lovbestemt og tallene er altid fuldt offentlige. Tallene giver faktisk et mere nuanceret billede af hvilke udfordringer vi har. Det giver jo ikke mening at have borger til at stå i arbejdsløshedsstatistikken, hvis de ikke er klar, det var vel også det som jeres egen Poul Nyrup-regering ønskede, eller havde de også skumle hensigter….?



Med venlig hilsen



Arne Spicer Lindgren,



gruppeformand Venstre



formand for Erhverv og Arbejdsmarked Skive kommune



Bakken 25, Glyngøre,



7870 Roslev

