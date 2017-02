Merkel på »vennevisit«

Kommentar af



Anders Vistisen,



medlem af



Europaparlamentet (DF)



Tyrkiet er på mange måder et land i opløsning. Den sekulære ild fra Kemal Atatürks tid, der begejstret brændte og lyste op, gjorde Tyrkiet til et arabisk fyrtårn, - den ild er for længst slukket!



Siden det tyrkiske kup sidste år har den almene tyrker ikke kunne vide sig sikker. Uddannelsesinstitutioner såsom skoler og universiteter er blevet lukket i stribevis.



Tusinder af soldater og højtstående officerer er blevet afskediget. Utallige gejstlige, lærere, lektorer - ja mere end 100.000 tjenestemænd er blevet afskediget.



Senest har 40 tyrkiske NATO-officerer søgt asyl i Tyskland, grundet en utryghed for egen sikkerhed i Tyrkiet. Alt imens det tyrkiske samfund er i opløsning og bevæger sig hovedløst i en mere islamisk retning, så har Europas mægtigste leder, Angela Merkel, valgt at aflægge Erdogan et lille visit. Årsagen til besøget hos den tyrkiske præsident er at sikre den fortsatte beståen af flygtningeaftalen mellem EU og Tyrkiet.



Vi bliver næsten dagligt bombarderet af medier, politisk korrekte politikere- og meningsdannere, som pådutter os meninger og antisympatier mod bestemte politikere, som ikke passer ind i det politisk korrekte billede.



Men når elitens Merkel besøger en islamistisk præsident, hvis nation symboliserer det stik modsatte af vestlige værdier, så vender medierne og de politisk korrekte det blinde øje til!

