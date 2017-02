Svinesag for landsretten: Skærpet straf for ulovlig medicin

Landsretten skærpede fredag straffen til to svineproducenter fra landsdelen, som begge er fundet skyldige i brugen af det ulovlige antibiotika Tetracyklin i deres besætninger. Det skriver TV Midtvest.



De to svineproduktioner Grønhøj produktion og Esper Goul Jensen fra Salling blev sidste sommer kendt skyldige i byretten og idømt store bødestraffe.



Sagen blev anket til Landsretten, som nu har valgt at stadfæste byrettens dom, samtidig med at bødestraffen til de to anklagede er sat i vejret.



Bøden til Grønhøj Produktion med direktør Christian Nors i spidsen er hævet fra 150.000 til 156.000 kroner. Esper Gouls firma, Goul ApS har fået stadfæstet byrettens bøde på 60.000 kroner. Den personlige bøde til Esper Goul er imidlertid skærpet fra 50.000 til 60.000 kroner.



Samtidig har Landsretten pålagt de to virksomheder at betale for Fødevarestyrelsens omfattende prøveudtagning i svinebesætningerne. Et beløb der svarer til 150.000 kroner.



Senioranklager hos Statsadvokaten ved Viborg, Lasse Svensson er tilfreds med dommen, som følger den strafferamme, der var lagt til grund fra anklagemyndighedens side.



- Samtidig har landsretten afvist forsvarets påstand om, at hele sagen skulle gå om i byretten, fordi centrale vidner i Fødevarestyrelsen angiveligt skulle været blevet påvirket af politiets efterforskning, siger Lasse Svensson til TV Midtvest.



Gennem hele sagen har svineproducenterne nægtet sig skyldige i alle anklagepunkter.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her