Anklager: Fire mobiltelefoner knyttede flybo til narkosmugling

Et indkøb af fire mobiltelefoner og navnlig den senere brug af telefonerne var ifølge anklager Anette Wolf Pedersen noget af det, som knyttede en 28-årig mand fra Fly til den store narkosag, der efter anke fra de tre tiltalte behandles ved Vestre Landsret.



De to øvrige tiltalte er begge fra Herning-området.



Ifølge anklageren brugte flyboen i hvert fald de to af mobiltelefonerne ved to tilfælde af smugling af amfetamin, hvor telefonerne blev brugt flittigt på netop de afgørende dage.



Blandt andet med kontakt til hollændere, der var involveret i afsendelsen af de to kasser fra Spanien, hvor der i forsendelse nummer to blev fundet 14 kilo amfetamin.



Desuden havde der også været kontakt til et spansk telefonnummer.



Telefonerne blev brugt med taletidskort, der blev deaktiveret efter brug.



Det fremgik af dele af anklagerens procedure fredag ved Vestre Landsret i Viborg.



Anklager Anette Wolf Pedersen knyttede også flyboen til sagen blandt andet på baggrund af samtaler mellem ham og hans far, der i forvejen afsoner en lang fængselsstraf for narkosmugling i en anden sag. Nogle af disse samtaler har været aflyttet, men faderen er ikke tiltalt i den aktuelle sag.



Ifølge politi og anklagemyndighed er det den 28-årige, der har haft kontakterne til Spanien og derfor har været en form for bagmand i sagen.



De to øvrige fik henholdsvis otte og syv års fængsel, så lidt kortere straffe end de ni års fængsel den 28-årige fra Fly blev idømt.



Både anklager og de tre forsvarere vil i dag, fredag, komme med deres indlæg og procedure. Der falder dog næppe dom i dag.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: