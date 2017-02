Sport24 åbner i Skive

Den landsdækkende kæde, Sport 24, planlægger sit indtog i Skive, og det sker til april.



Ifølge Skive Folkeblads oplysninger vil butikken åbne i de lokaler, som i dag huser Jysk i City Vest, Holstebrovej. Lokalerne bliver ledige, når Jysk i løbet af de næste måneder flytter over i de tidligere Danbo-lokaler i samme butiksområde.



Sport 24 har hovedsæde i Silkeborg og har forskellige retninger inden for sine butikker.



Butikken i Skive bliver en ’Sport 24 Outlet’. Det vil sige en butik i stil med ’Sport 24 Outlet’ i henholdsvis Viborg og Holstebro, hvor kæden åbnede for flere år siden.



Hovedfirmaet er et aktieselskab, og 29 af det silkeborgensiske selskabs butikker er af typen ’outlet’.



Det har ikke været muligt at træffe ledelsen for en kommentar til satsningen i Skive. Men selskabet søger i øjeblikket to butiksassistenter til forretningen i Skive. Der bliver tale om et 1400 kvadratmeter stort lokale med tøj og udstyr til sport og en del øvrige fritidsinteresser.



Udover de 29 outlet-butikker, er der 28 butikker, som blot hedder ’Sport 24’ samt to netbutikker.



