Blå jordskredssejr til skolevalg: Konservative fik 38 procent af stemmerne

Konservative blev valgets helt store vinder, da skoleelever fra 8., 9. og 10. klasser i Skive Kommune torsdag var ved stemmeurnerne for at afgive deres stemme ved Skolevalg 2017. Her stemmer eleverne oven på en tre uger lang valgkamp som ved et autentisk folketingsvalg.



Konservative fik mere end en tredjedel af stemmerne, nemlig 38,2 procent, mens Venstre på landsplan blev valgets vinder.



I Skive vandt blå blok med 74,7 procent af stemmerne mod 25,3 procent til rød blok, så lokalt slår tendensen med, at de unge ønsker et blåt Danmark, dermed endnu mere tydeligt igennem end på landsplan, hvor blå blok vandt med 55,3 procent af stemmerne mod 44,7 til rød blok.



Flere peger i øvrigt på, at Konservatives valgsejr i Skive kan meget vel tilskrives en meget karismatisk, konservativ ungdomspolitiker til det store vælgermøde, som Fælleselevrådet i Skive Kommune tirsdag havde inviteret alle de ældste skolelever med til.

