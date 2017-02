Uno-X på Viborgvej bliver til Bonus

Tankstationen Uno-X på Viborgvej i Skive har længe været en Uno-X, men fra næste uge får stationen nyt navn og nye farver. Bonus, som den kommer til at hedde, vil dog fortsat være selvbetjent samt ejet og drevet af Uno-X.



Ændringerne sker ifølge kæden i næste uge, og som en konsekvens af, at Uno-X har besluttet at opdele sit netværk af tankstationer i to kæder, der hver for sig skal være mere målrettet kundernes behov lokalt.



Når stationen, der deler matrikel med autoforhandler Dahl Pedersen, nu overgår til Bonus, bliver der således fremover flere muligheder for at gøre den og bilvasken så lokalt relevante som muligt, varsler netværkschef i Bonus Georg Hansen og siger:



- Vi har valgt at dele Uno-X netværket op i to kæder, som gør det muligt at imødekomme kundernes behov på bedst mulig vis. Bonus er den lokale station, hvor der ofte er mere service som vask, butik og værksted, mens Uno-X udelukkende er fokuseret på brændstof og kunder, der ønsker den hurtige tank-oplevelse. Med det lokale for øje har vi stor tro på, at Bonus-stationen på Viborgvej har en god fremtid her i byen. Og det meste vil stadig være, som kunderne kender det: Nem selvbetjening og billig benzin. Hvad der kommer derudover, vil bare være en bonus.



Georg Hansen tilføjer, at fællesnævneren for Bonus-stationerne som udgangspunkt stadig vil være et selvbetjent koncept, men der vil næsten altid være mennesker på stationen og i en eventuelt tilhørende kiosk, vaskehal eller værksted.



- På den måde kan mange Bonus-stationer være lokale samlingspunkter, hvor man møder andre, man kender, mener Georg Hansen og siger:



- For at overleve på et meget konkurrencepræget benzinmarked har Bonus reduceret omkostningerne. Blandt andet har vi fjernet muligheden for kontant betaling. Vi er klar over, at det er noget, nogle af vores kunder lige skal vænne sig til. Men omvendt reducerer det risikoen for bekostelige indbrud og hærværksforsøg på Bonus-stationen.



Netværkschefen tilføjer, at Bonus-stationen stadig modtager alle betalingskort, også det gule Uno-X kort.



joan

