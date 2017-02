Bil brød i brand sekunder efter nøglen blev drejet

Fredag morgen omkring klokken otte måtte Midtjysk Brand og Redning rykke ud til en bilbrand på Dåsbjergvej lige uden for Fly.



- Vi fik en melding om en bilbrand i det fri, men samtidig fik vi meldingen om, at bilen stod meget tæt på huset, og så er der altid en risiko. Heldigvis fik vi kølet huset ned, inden ilden bredte sig, fortæller indsatsleder Lars Erik Møller Leth.



Bilen var brudt i brand få sekunder efter, at ejeren havde forsøgt at starte den.



Efter nogle forgæves forsøg ville ejeren tage en anden bil, og pludselig stod der rød ud af kølerhjelmen, og derefter stod bilen i flammer.



- Der er formentlig sket en kortslutning, og da vi kom derud, var bilen fuldstændig overtændt, siger Lars Erik Møller Leth.



Ifølge indsatslederen er bilen en Volkswagen Touran, og brandfolkene var på stedet i en halv time.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: