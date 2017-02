Skibonit trækker sig som udfordrer til Bent Hansens favorit

Det er ikke mange uger siden, det socialdemokratiske regionsrådsmedlem Claus Kjeldsen fra Skive meddelte, at han agtede at udfordre Bent Hansens udvalgte kandidat, Anders Kühnau, til posten som socialdemokratisk spidskandidat.



Nu trækker han sig.



Det meddeler han i en pressemeddelelse.



- Da jeg fornemmer at der ikke er den fornødne opbakning fra mit politiske bagland i Region Midtjylland til mit kandidatur som spidskandidat for Socialdemokraterne i Region Midtjylland, trækker jeg mig. Det har jeg torsdag meddelt min kredsformand i Skive og til formanden for regionsbestyrelsen, Hans Brøndfeld,« skriver Claus Kjeldsen, der takker for den opbakning, han trods alt fik.



- Den støtte og de positive tilkendegivelser jeg har fået har varmet og det er jeg meget taknemmelig for, siger Kjeldsen, der nu opfordrer partifællerne til at bakke op om Anders Kühnau.



- Nu er det tid til at se frem, og jeg vil opfordre til at vi står sammen og bakker op om Anders Kühnau, der i mine øjne bliver en glimrende formand for regionsrådet, siger han, der vil genopstille til regionsrådsvalget i 2013.

