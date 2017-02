Thise har succes med Vesterhavsost: Lager bliver dobbelt så stort

Fredag den 10. februar kan det økologiske Thise Mejeri åbne dørene for en ny tilbygning til mejeriets ostelager ved Bovbjerg.



Det er her, den meget populære Vesterhavsost bliver fremstillet af lokalt mælk og lagres i den stærke blæst.



Udvidelsen er resultatet af »mange års drømmerier« - og et »helt fantastisk samarbejde« med Lemvig Kommune.



Det fortæller formand for bestyrelsen for Thise Mejeri, Arne Bisgaard, Krejbjerg.



Nybyggeriet i Bovbjerg bliver opført i samme stil som det eksisterende. Det vil sige i redningsstations-stilen, som mejeridirektør Poul Pedersen har kaldt det - og lageret bliver mere end dobbelt stå stort, som det var før tilbygningen og udvidelsen.



- Vi blev enige om, at skulle vi udvide, og det var nødvendigt, skulle der også være god plads. Jeg er spændt på, hvornår lageret bliver helt fyldt op, siger Arne Bisgaard.



Efterspørgslen på Vesterhavsost er stigende både herhjemme og i udlandet, og det er årsagen til, at har været nødvendigt at udvide lagerkapaciteten i Bovbjerg. Vesterhavsosten skal ligge på lager i minimum 20 uger - og det skal være i de rette omgivelser.



- Især tyskerne er helt vilde med Vesterhavsosten, og skal de bare have én bid hver, så er der brug for lagerplads, lyder det fra formanden.



Arne Bisgaard fortæller endvidere, at samarbejdet med Lemvig Kommune har været meget positivt.



- Det har været helt fantastisk at opleve i et smukt område af Danmark, hvor Vesterhavsosten passer rigtig godt ind, fastslår formanden.



Thise Mejeri har også lagre i Faster syd for Videbæk og i en gammel kalkgrube i Hjerm.

