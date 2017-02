Fuldt udbytte trods skidt indsats





- Vi var ikke gode, men det var de heller ikke, siger Stoholm-manager Thomas Bro, efter hans hold havde nedkæmpet Mejdal med 17 mål mod 16.



- Det skal siges til vores undskyldning, at vi havde afgivet Jonas Krogsgaard og Allan Søndergaard til andetholdet, og det kunne ses, ligesom vi fik Poul Pinholt skadet med en fiber.



- Vi står godt i forsvaret gennem hele kampen, og det er også det, der gør, at vi til sidst tager sejren. Skal jeg fremhæve en enkelt spiller, må det blive Anders Møller i målet. Men angrebsspillet var problemet, der var slet ingen tempo på, og i det hele taget var det som om, spillerne troede, vi havde vundet på forhånd. Vi kom hurtigt bagud 0-3, og det var sent i halvlegen, at vi kom foran. I anden halvleg havde vi en god periode og kom foran med tre, hvilket vi også var, da der manglede få minutter. De fik lov at score de to sidste mål, men rigtigt spændende var det aldrig til sidst, slutter Thomas Bro.



Stoholms målscorere var Jesper Toft 7, Søren Sørensen 3, Peter Hansen, Chris Hannibal og Jens Bredsgaard 2, Steffen Olesen 1.



Kaj Aakjær



kaj.aakjaer@skivefolkeblad.dk





Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her