Vi kan godt arbejde lidt mere

Vi danskere kan godt lide tanken om, at vi er et flittigt folkefærd. Det er nu heller ikke forkert, for på mange måder har vi et velfungerende arbejdsmarked. På den baggrund kan det heller ikke undre, at diverse målinger viser en vis skepsis i forhold til reformer. Omvendt må man også af og til skele lidt til fakta.



Og fakta er altså, at danskerne i gennemsnit arbejder 3,7 år mindre end vores naboer i Sverige og 2,3 mindre end gennemsnittet i OECD-landene over et livsforløb. Der er 35 medlemmer af OECD. Medlemmerne tæller blandt andre lande som Østrig, Chile, Tyrkiet, Frankrig, Tyskland, Grækenland og Japan.



Hvad betyder det så? Det betyder, at hvis vi havde samme beskæftigelsesfrekvens og arbejdstid, som de har i Sverige, så ville det svare til, at vi havde 270.000 flere fuldtidsbeskæftigede i Danmark. Det ville være godt, fordi flere brancher melder om mangel på arbejdskraft, og vi må se i øjnene, at den mangel ikke ser ud til at blive mindre fremover.



Det burde være i alles interesse, at virksomhederne har adgang til den arbejdskraft, som de har brug for. Derfor er det en rigtig god ide at være åben over for reformer, der kan få arbejdsstyrken til at vokse. Mulighederne er mange. Det kan være, at vi skal gøre det attraktivt at arbejde lidt flere timer, lidt flere år eller ved at sikre en større økonomisk gevinst, når overførselsindkomsten erstattes med en løncheck. Hvis de kan i Sverige, så kan vi også i Danmark. Reformer der gør, at vi bliver flere om at trække læsset vil skabe vækst, nedbringe det kollektive overtræk på den offentlige saldo (samfundets fælleskonto) og de vil betyde flere arbejdspladser. Reformer er en nødvendig del af at fremtidssikre samfundet og penge nok til for eksempel at finansiere den kollektive velfærd.



Peter Halkjær,



arbejdsmarkeds



politisk



chefkonsulent



i Dansk Erhverv,



