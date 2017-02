Biler stødte sammen i kryds: Mindst én kørt på hospitalet

Ambulancen måtte tilkaldes, da to biler lørdag eftermiddag var involveret i et uheld i krydset Højgade/Holstebrovej i Skive.



»Der var nogle, der klagede over smerter,« oplyser vagtchef René Pagh fra Midt- og Vestjyllands Politi, der i skrivende stund ikke har fået indrapporteret flere oplysninger om ulykken, der skete omkring klokken 16.30.



De nærmere omstændigheder ved ulykken, eller hvor mange personer der er kommet til skade, kan han derfor ikke oplyse.



På grund af oliespild på kørebanen som følge af uheldet var Nordvestjyllands Brandvæsen også på stedet for at smide kattegrus på vejen.

