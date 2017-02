Landmand-Claus viser kæresten frem: Mine børn er vilde med hende

Det blev ikke til den store kærlighed for landmanden Claus, da han medvirkede i den seneste sæson af tv-programmet Landmand Søger Kærlighed.



Men efterfølgende har den 44-årige landmand fra Skive været mere heldig.



I sommer mødte han den 29-årige social- og sundhedshjælper Mai, som allerede er flyttet ind på gården hos tv-landmanden.



Fredag aften viste Claus stolt sin nye, blonde erobring frem på den røde løber, da priserne til årets Reality Awards skulle uddeles.



- Mine unger er helt vilde med hende, lød det fra den smilende landmand, der havde armen godt rundt om kæresten.



Parret mødte hinanden kort efter optagelserne af Landmand Søger Kærlighed, og Mai indrømmer da også, at hun bevidst har undgået at se sin kæreste flirte med andre kvinder på tv.



- Det synes jeg er rigtig svært. Men ud over det har det ikke rørt mig på nogen måde, lyder det fra Mai, der er glad for, at hun lærte Claus at kende, før programmerne blev vist på tv.



- Den måde, det er klippet sammen på nogle gange, giver lidt en anden opfattelse af personen, fortæller hun.



Også Claus selv har blandede følelser af at se sig selv på tv.



Især i comedy-programmet Dybvaaaad, hvor komikeren Tobias Dybvad gør grin med klip fra reality-tv, er det specielt for landmanden at se sig selv.



- Jeg synes, det er sjovt, og jeg kan godt lide Dybvad, men at se mig selv bage på andre piger, det gider jeg ikke, lyder det fra Claus.



/ritzau/FOKUS

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her