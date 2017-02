Kunder i kø efter gode køb

Omkring et halvt hundrede kunder stod i kø og ventede på at blive lukket ind, da weekendens store kræmmer- og loppemarked i Kulturcenter Limfjord lørdag formiddag åbnede.



- Er klokken ikke 10, lød det fra en af de forventningsfulde først i køen, ivrig som han var efter at komme ind og spotte et godt køb - eller flere - hos de flere end 100 kræmmere, der kommer fra både nær og fjern.



Få sekunder efter flyttede Jan D. Andersen fra Sport & Event Center Jebjerg, der arrangerer markedet i samarbejde med KCL, afspærringen til side med et:



- Meine Damen und Herren. Kom indenfor,



Blandt de allerførste hurtige kunder var Mohammad Minaei fra Viborg. Blot få minutter over 10 gjorde han sit første køb ved en af de allerførste stande inde i håndboldhallen.



- Jeg samler på gamle briller, forklarede Mohammad Minaei, der var mere end tilfreds med sin handel.



- Jeg gav 190 kroner for seks par briller og et etui. Det synes jeg er billigt - andre steder kan man godt give 100 kroner for et par. Jeg har været her nogle gange før. Det er et perfekt her, nåede han lige at fortælle, inden han hastede videre til næste bod på udkig efter flere gode køb.

