Aftale tæt på: Dele af slagteriet skal rives ned

Det er otte år og et par dage siden, at Danish Crown lukkede slagteriet i Skive.



Nu er Danish Crown og Skive Kommune efter års trængsler og kiksede forsøg ved at lande en løsning for slagterigrunden i Skive.



Meget tyder på, at en del af bygningerne på grunden bliver revet ned, og Skive Kommune herefter køber den ryddede grund.



Nogle bygninger er i sådan en stand, at investorer er interesseret i at købe og modernisere - og formentlig indrette til boliger.



- Der er for alvor kommet skred i sagerne nu. Vi er meget fortrøstningsfulde, siger Jens Hansen, pressechef hos Danish Crown.



Skive Kommunes borgmester Peder Christian Kirkegaard havde fredag møde med Danish Crown.



- Vi har ikke været så tæt på en løsning med hensyn til slagterigrunden i mange år, siger borgmester Peder Christian Kirkegaard.



Danish Crown er i dialog med investorer, der er interesseret i at købe nogle af bygningerne på slagterigrunden og modernisere dem.



Andre bygninger kan ikke genbruges.



- Danish Crown har derfor foreslået, at de rydder grunden, og at Skive Kommune herefter køber den ryddede jord af Danish Crown, fortæller Peder Christian Kirkegaard.





