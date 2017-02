VIDEO: Gregers tager til Chile for at deltage i livsfarligt cykelløb

26-årige Gregers Pedersen er en modig mand - og han erkender da også, at man »ikke skal tænke alt for meget over, hvad man gør« i den sportsgren, som han er specialist i.



Øvelsen består kort fortalt i at finde så stejl en nedkørsel, som det er muligt.



Så sætter man sig på en stærk cykel - og så gælder det om hurtigst muligt at komme ned til målstregen.



Den øvelse, der hedder »downhill« er Gregers Pedersen så dygtig til, at han er udvalgt blandt 200 ansøgere om at komme på en tur til Chile i Sydamerika for at teste sin kunnen blandt 35 af verdens skrappeste nedkørere.



Det hele sker søndag 19. februar, og løbet, som Gregers Pedersen er inviteret til, hedder »Cerro Abajo Valparaiso« - og det er almindeligt anerkendt som et af verdens hårdeste downhill løb.



Løbet har i år 15 års jubilæum, og Gregers Pedersen er blandt et par hundrede ansøgninger om deltagelse udvalgt af sponsor Red Bull til at være med.



20 kørere var på forhånd sikret plads - de sidste 15 er inviteret - og blandt dem altså Gregers P., der arbejder som smed i Skive, men som i dag er bosat i Randers.



- Jeg er den eneste fra Danmark, der skal derned. Og jeg er den første dansker nogensinde, der har deltaget eller er inviteret til et lignende arrangement.



- Jeg glæder mig da, og jeg er stolt af at være udvalgt. Og så er der jo også en præmie at køre om - den mand, der når hurtigst ned, bliver belønnet med 7500 euro - noget, der ligner 60.000 kroner, så de er jo også værd at tage med, siger han.



Turen fra top til bund er på cirka tre km og med masser af trapper og hop undervejs, og det hele gøres på noget, der ligner tre minutter, så gennemsnitsfarten er omkring de 60 kilometer i timen.



- Man skal ikke være bange, for så taber man - omvendt skal man jo heller ikke »skrue hovedet af«. Det er en kombination af mod og kalkuleret risiko, siger Gregers Pedersen, der godt ved, hvordan det føles at styrte - efter massevis af løb og træning på trapper og andre farlige steder.



- Jeg rejser 15. februar, løbet er den 19., så jeg får lige et par dage til at vænne mig til forholdene, siger han.

Af: