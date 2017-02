Ambitiøs lufthavn fik sit nye navn

10 daglige afgange til København og charterrejser sydpå allerede fra den kommende sommer.



Det er nogle af ambitionerne for den nu tidligere Karup Lufthavn, der søndag officielt skiftede navn til Midtjyllands Lufthavn. Da lufthavnen således har meget mere end et nyt navn at byde på, havde man lavet en fest ud af navneskiftet. Prins Joachim blev fløjet ind til at stå for afsløringen af lufthavnens nye navn og logo, og alle dele af lufthavnen blev åbnet for publikum, der også fik lejlighed til at komme ind at se flyselskabet DATs Airbus A320-passagerfly, Flyvestation Karups nyeste redningshelikopter, en spændende kagekonkurrence og diverse anden underholdning.

