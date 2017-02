Skive og Viborg har fået færre flygtninge end forventet

Både Skive Kommune og Viborg Kommune har gennem de seneste to år modtaget færre flygtninge fra Syrien, end hvad der var forventet. Og færre flygtninge betyder færre udgifter for kommunen.



- Der er ingen tvivl om, at selv om vi får støtte fra staten, så vil færre flygtninge give færre udgifter for samfundet, siger borgmesteren i Skive Kommune, Peder Christian Kirkegaard (V), Hald.



Borgmester i Viborg Kommune, Torsten Nielsen (K), Sparkær, mener endda, at kommunen har sparet betydelige millionbeløb i 2015 og 2016, da antallet af flygtninge er markant under det, der var budgetteret med.



Han forventer, at Viborg Kommune kommer til at spare fem millioner kroner på flygtningeområdet alene i 2017.



Skive Kommune har også fået færre flygtninge end forventet. Dog ikke i samme målestok som naboerne mod øst, og der bliver ikke sat et beløb på besparelserne.



- Udgifterne har også noget at gøre med, hvor gode kommunerne er til at få flygtninge i arbejde. Så der er flere ting, der spiller ind, siger Peder Christian Kirkegaard.

