Der er ret godt styr på sukker, mel og æg, når 24-årige Sanne Vinther Kjelde er i gang med at bage hjemme i køkkenet i Karolinegade i Skive, men denne weekend skal der være ekstra godt styr på det, for hun vil gerne vinde bagedysten i lufthavnen i Karup, der søndag holder navngivningsfest og kommer til at hedde Midtjyllands Lufthavn.



Derfor har Sanne Vinther Kjelde været i gang i et par uger med at planlægge, hvordan hendes kage skal se ud, når temaet er luftfart.



Og de seneste par dage har der så været gang i røremaskinens piskeris, for der er blevet rørt kagebunde med mandemel sammen til - forhåbentlig - den store guldmedalje.



Søndag skal tv-værten fra DR1’s »Den store bagedyst«, Timm Vladimir, og tidligere bagedystdeltager Juliane Dixen vurdere Sanne Vinther Kjeldes og 34 andre kager på udseende og kreativitet, og er hun dygtig nok, vinder den nyuddannede sygeplejerske en rejse til Kreta.



På en tegning viser Sanne Vinther Kjelde, hvordan hendes kage bliver en landingsbane med græs og blomster omkring og en rund kage i den ene side med himmel og skyer, hvor en hvid flyvemaskine svæver, og så skal der være flag blafrende hen over hele kagen.



- Det, jeg bedst kan lide ved at bage, er at være kreativ og pynte den. Det er fedt, når det lykkes med en kage. Jeg synes nok, det er lidt kedeligt at bage en almindelig bradepandekage, forklarer hun.



Derfor bliver hendes luftfartskage også en stor lagkage med henholdsvis jordbærmousse og chokolademousse i mellem bundene, og her har Sanne Vinther Kjelde altså snydt lidt og fået hjælp af Dr. Oetker med mousserne.



- Jeg har ikke lige prøvet at arbejde med sådan nogle før, forklarer hun.



Faktisk er der flere ting, der er første gang for Sanne Vinther Kjelde i konkurrencen. Det er nemlig også første gang, hun bager den her type kagebunde, og den farvede sukkermasse, fondant, har hun heller ingen erfaring med.



- Det er lidt spændende det her, og jeg håber, det lykkes. Men jeg har altid været glad for at bage, og jeg er meget kreativ, og så er det altså lige kager, jeg har kastet mig over, siger hun med et stort smil.

