Bedre trafikforhold - nu også i luften

Det var ved at gå galt for Karup Lufthavn, der i weekenden officielt markerede navneskiftet til Midtjyllands Lufthavn.



For nogle år siden var situationen, at der var alt for få afgange på Karup-København ruten, og mange fra Skive-egnen fravalgte ruten og kørte i stedet i bil til Aalborg Lufthavn, der havde langt flere valgmuligheder for fly til hovedstaden.



Heldigvis kom der flere afgange fra Karup, der begyndte at vinde kunderne tilbage, og i forbindelse med markeringen af navnet Midtjyllands Lufthavn - som også meget godt viser, at det er ni kommuner, herunder Skive, der ejer lufthavnen - kom der endnu en positiv nyhed. Midtjyllands Lufthavn nærmer sig nu timedrift til og fra København på hverdage. Fra april bliver der 10 afgange hver vej Karup-København, og dermed sikres endnu en forbedring i kampen for at score jyske flykunder. Og det er et godt gæt, at vejtrafikken fra Midtjylland til Aalborg Lufthavn yderligere bliver formindsket på hverdage - i hvert fald når det gælder fly til København.



Ekstra afgange er vigtige, når en lufthavn skal være attraktiv for kunder, der f.eks. skal få en hverdag med møder i København til at hænge sammen. Og det er lige så vigtigt, at flyrejsende fra København har let til at komme til vores del af landet. Gode trafikforhold - også i luften - er med til at knytte et land sammen, og med tilbud og rabatter er flyrejser også et alternativ for borgere, der skal på familiebesøg eller have en oplevelse i en anden del af landet.



Prins Joachim, der foretog det officielle navneskifte af lufthavnen, slog samme toner an, da han i weekenden sagde: - Med alle de nye initiativer omkring Midtjyllands Lufthavn bliver det forhåbentlig nemmere for os alle at komme hertil og for alle i Midtjylland nemmere end nogensinde at komme på tværs i Danmark og videre ud i verden. Midtjylland er en stor og driftig del af Danmark, erhvervsliv, kultur, sport og kunst.



Vel talt - og vigtigt for landets sammenhængskraft, at der igen sker noget, som bedrer trafikforholdene og dermed øger danskernes lyst til at bryde nationale øst-vest mure.



Og i øvrigt stopper Midtjyllands Lufthavn ikke ved Danmarks grænser. Afgange til feriedestinationer i Middelhavet er på vej - også som udtryk for den positive udvikling,der det sidste år har betydet, at lufthavnen i Karup er den danske lufthavn, der har størst vækst i trafikken.



Det kunne være gået galt, men der blev tænkt positivt i tide. Sådan er det med velbegrundede trafikinvesteringer. De betaler sig. Lokalt har Skive brug for hurtigere adgang til motorvejsnettet, og med omfartsvej ved Haderup og forhåbentlig fulgt op af masser af 2-1 vej mellem Skive og Herning tages skridt i rigtig retning. Og så skulle regering og Folketing gerne kunne se visionen om en fast forbindelse til biler og tog over Kattegat, der om noget vil være med til at knytte øst og vest sammen i kongeriget.



Med brugerbetaling vil det vise sig at være en god forretning - som det også var tilfældet med Storebæltsbroen. Den var noget omstridt, da den blev bygget, men i dag ville ingen undvære »broen over det store bælt«, som Anker Jørgensen (S) kaldte den.



Gode trafikforhold skaber udvikling og muligheder og oplevelser - og det får et land til at hænge endnu bedre sammen. På jorden, over vand og i luften.



O.D.

Mere debat i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her