Velgørenhed og aflad i 2017

Der har den 4.-2. i tv været et stort glimmershow af en pengeindsamling til bekæmpelse af sult i verden.



Jeg så lidt af showet og følte ubehag ved at se, det jeg så.



Jeg stiller ikke spørgsmålstegn ved behovet for at bekæmpe sult. Men jeg synes, hele showet for meget var præget af de forskellige aktørers selviscenesættelse på bekostning af selve sagen. Derfor dette læserbrev.



Jeg tager udgangspunkt i den antikke forfatter Lukas, der fortæller om en fattig enkes gave til den det jødiske tempels indsamlingskasse.



Enken gav to små mønter. Rige mennesker gjorde sig bemærket med store pengegaver, - de gav langt mere end enkens sølle småmønter. Hvem gav i grunden mest, enken eller dem, der gav af deres overflod?



Den danske forfatter Søren Kierkegaard ændrer lidt på denne historie i »Kærlighedens Gerninger.«



Han siger, hvad nu, hvis enkens to mønter, der var pakket ind i en klud, på trods af deres ringe værdi, alligevel var blevet stjålet i, inden hun smed kluden i tempelkassen. Så smed hun uden at vide det ingenting af værdi i tempelkassen.



Hvem gav mest? Er den positive talstørrelse X kroner mere værd end nul kroner?



Svaret er let. Måske. Et modspørgsmål kunne være: Hvad er mest værd, et barns personlige, men noget kiksede gave, eller en upersonlig stor pengegave?



Motivet bagved at give gaver er ikke helt uden betydning.



Dagens gavegivere, som ved ovennævnte show, giver meget store pengebeløb. Hvorfor gives disse gaver? For de sultnes skyld? Fordi der er overflod? Eller er der andre motiver involveret i det at give gaver?



Privatpersoner kan give af et godt hjerte. Og det er prisværdigt.



Der kan være katarsismotiver i at give. Et ønske om renselse fra hjertets kval.



Nogle har behov for, at give for overfor andre, at fremstå som gode og varmhjertede mennesker. Tydeligt, hvis der gives I fuld offentlighed.



Der er tale om aflad, når man vil have eftergivelse for begåede fejltagelser.



Er det aflad når socialt set barske politikere i f.b.m. indsamlingen soler sig veltilpasse i velgørenhedens positive fulde spotlight?



Er det velgørenhed eller karrierefremme, der er motivet? Hvis der er tale om det første, kan det vist karakteriseres som vammel idealisme , idealisme med bagtanker.



Hvad så med de store donorer, de økonomiske aktører? Hvorfor giver nogle virksomhedsejere store gaver?



Det kan der være mange grunde til. De rene af hjertet er én kategori.



Der er dem, der vil give til velgørenhed, for at give virksomheden reklame. Ligesom de er positive overfor ligestilling, menneskerettigheder, at være grøn etc.



Og der er dem, der af samvittighedsgrunde vil bøde af, vil købe sig til goodwill, på baggrund af rigdom erhvervet ved en problematisk virksomhedspraksis og ufine metoder. Den historisk mest kendte her er nok Alfred Nobel, der opfandt dynamitten og blev fabelagtig rig på at fremstille sprængstoffer til krigsformål. Men hvem husker krigenes gru, når samme Alfred Nobel gav gigantiske summer til videnskabelige og humanistiske formål via nobelpriserne?



Ligeså kan nutidens pengemænd ræsonnere. Vi vil huskes på vores velgørenhed, så glemmer kritikerne nok vores fejltagelser. Men er det ikke økonomisk eller verdslig aflad i ren form? Ikke Gud , men den offentlige opinion er overdommer.



Aflad eller ej. Man vil kunne indvende, at indsamlingen gav mange penge og alt således er legitimeret.



Penge lugter ikke, sagde den romerske kejser Vespasian, da han afkrævede skat af nødtørftsstederne.



Kan man sige, at penge er penge uanset, hvordan de er bragt til verden og uanset hvordan de er bragt i videre omløb? Er det sandt?



Vil vi, hver især, modtage penge tjent ved lyssky virksomhed?



Man kan gisne om, hvordan modtagerne af indsamlingen ser på sagen.



Er man ekstrem sulten modtager man nok mad, uanset hvem der giver og uanset med hvilke motiver der gives.



Generelt kan verdens fattige opfatte gaverne på forskellig vis.



Som et resultat af Vestens overflod.



De kan opfatte gaverne som hold-kæft bolsjer, da Vesten ikke gør noget for at rette op på den socialt set skæve verden.



Eller de kan opfatte gaverne som aflad I f.h.t. Vestens udnyttelse af dem I kolonitiden.



Som konklusion vil jeg sige: at tro at aflad kun er et fortidigt katolsk fænomen er en forblindelse.



Og som afslutning. Skal man så ikke give til velgørenhed? Jo, det kan man finde gode svar på ved at læse Lukas, Kierkegaard og Luther.



Der må kunne findes mindre selv-iscenesættende, en mindre brovtende måde at samle ind til velgørenhed.



Ydmyghed er fint - også i denne sammenhæng.



Venlig hilsen



Poul Riis Jensen,



Mogenstrupvej 6,



7870 Roslev

Mere debat i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her