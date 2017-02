Om pensionsalder

Det er chefredaktørens leder den 3. februar i Skive Folkeblad, som får mig til at skrive dette læserbrev. Han nævner, at det er svært at forstå, at Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti ikke vil acceptere, at pensionsalderen i 2025 skal op på 67 år og i 2030 68 år. Det forstår jeg sådan set heller ikke.



Det med at trække sig tilbage når man er 67 år, er ikke så slemt. Jeg taler af erfaring, idet jeg i år 2000 blev folkepensionist 67 ¾ år gammel.



Men en høj pensionsalder forudsætter naturligvis, at man helbredsmæssigt har det godt. Jeg skal i parentes bemærke, at jeg finder det prisværdigt, men samtidig betænkeligt - at politikere i Folketinget beskæftiger sig med, hvordan samfundet skal være indrettet i 2030. (Læs lederen).



Ingen af dem ved, hvordan den teknologiske udvikling på dette tidspunkt vil have forandret verden, samfundet og den måde vi fremskaffer produktion og midler på, til finansiering vores liv.



Skulle man ikke snarere begynde at tænke på en alternativ måde at finansiere vores alderdom på? Hvad med gradvist at afskaffe begrebet efterløn og i stedet for via ATP at lade såvel lønmodtagere som arbejdsgivere yde et større bidrag hver måned af lønnen til pensionen, så det ikke blev noget problem for folk i 60-65 års alderen at trække sig tilbage for egen regning, hvis de vil - vel at mærke uden at staten bidrager til denne form for pension/efterløn.



Hvad så med de nedslidte? For det første må man antage, at robotter og automatiske maskiner vil aflaste en stor del af folk med manuelt arbejde de kommende år, så der forhåbentlig bliver færre slidte mennesker. For det andet må de, som alligevel bliver så slidte, at de ikke kan være på arbejdsmarkedet, så have tildelt hel eller delvis førtidspension.



Med venlig hilsen



Kai Jørgensen,



Petuniavej 140,



7800 Skive

Mere debat i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her