Akustikken i Skive Theater

I Skive Folkeblad den 22. december kunne man læse om ændringer i Skive Theatersals akustik. Ændringerne går ud på at dæmpe rummets akustik (forkorte efterklangstiden) og forsyne det med højttalere, så lyden bliver ensartet i hele rummet.



Dette kan være en fordel ved højttalerfrembåret musik, og Knud Bjerre siger, at i dag bruges forstærkning i form af mikrofoner og højttalere til alle arrangementer.



Det må betyde, at der ikke længere regnes med arrangementer med levende musik, altså koncerter med kor, ensembler eller orkestre, frembragt af musikere på stedet uden kunstig forstærkning, for her vil ændringerne være særdeles skadelige.



Det er meget vigtigt, at de enkelte musikere kan høre hinanden og afpasse deres intonation efter hinanden. Selv professionelle solister kan føle sig fortabt, hvis rummet ikke giver noget igen. Og det kan vel også tænkes, at teatersalen skal bruges til teater. Skal alle skuespillerne så have mikrofon på?



Det kostede i sin tid meget besvær at få anskaffet et Steinwayflygel til Skive Theater. Dette fornemme instrument er siden blevet forvist til foyeren, og ved ombygningen for en del år siden sørgede man ikke for at lave dørene så brede, at flyglet uden videre kunne køres ind i salen.



Men nu skal al levende musik måske forvises til foy­eren?



Man må håbe, at der bliver taget tilstrækkeligt hensyn til disse forhold, så teatersalen ikke ændres til et næsten lyddødt rum. Og når gulvet i foyeren også skal renoveres, betyder det forhåbentlig ikke, at dette rum bliver for dødt.



H. Hildebrandt-Nielsen,



organist i Skive



1956-2001,



Frederiksdal Allé 15 A,



7800 Skive

