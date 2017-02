Yousee lukker radiosignalet på onsdag

YouSee er gået i gang med at lukke FM-signaler til radioen og lægge tv-kanaler om.



Det sker løbende. På Skiveegnen vil det ske på onsdag ifølge YouSees hjemmeside.



Ifølge hjemmesiden skal YouSee-kunder i postnumrene 7800 og 7840 have justeret kanalindstillinger i tv-apparater. Kunder i øvrige postnumre på Skiveegnen - Stoholm og Vinderup inklusive - behøver ifølge oplysninger på YouSees hjemmeside ikke at foretage sig noget, for der vil ikke blive ændret på placering af tv-stationer dé steder.



YouSee-kunder, der oplever sort skærm på onsdag, skal have genindlæst tv-kanalerne på deres fjernsyn.



- Jeg er spændt på, hvordan det kommer til at gå. Hvis folk mister DR1 og TV2, så kan de hurtig gå i panik, siger Morten Lunddorf fra Højslev Radio.



Han er forberedt på at rykke ud til kunder, der kommer i knibe.



Når det gælder radio, er det kun de FM-signaler, der kommer fra det stik i væggen, der er mærket med R, der bliver lukket. Nogle modtager radiosignaler via bredbånd og tv-stikket i væggen. Det kan de blive ved med.



Har man en DAB-radio, vil der ikke ske ændringer. Mange med moderne tv-apparater kan også høre radio via fjernsynet. Det bliver heller ikke ændret. Man kan også modtage radio via apps på smart-telefoner, tablets eller pc’er. Dér vil der heller ikke ske ændringer.



YouSee tilbyder kunder, der mister FM-signal til radio, gratis at sende en stueantenne, som kan kobles til apparater, der kræver FM.



Det kniber for YouSee at leve op til løftet om at levere en stueantenne inden for 10-14 dage efter bestilling.



Hvornår YouSee indhenter forsinkelse på stueantenner, kan YouSee ikke oplyse.



YouSee lukker for FM-signalet for at skaffe mere plads til bredbånd (internet) på YouSee’s kabelnet.



- Det har været en svær, men nødvendig beslutning. Det gamle analoge radiosignal sluger betydeligt med plads i nettet, og vi har brug for den plads til at opgradere bredbåndsnettet, siger YouSee-direktør Jacob Mortensen med ansvar for bredbånd og tv.



YouSee investerer i disse år et trecifret millionbeløb i at opgradere kabelnettet til at kunne tilbyde kunderne bredbånd med stor kapacitet.



- Mens vi får stadigt flere kunder, der efterspørger høje bredbåndshastigheder, oplever vi jævnt fald i forbruget af radio via kabelnettet. Og vi har en klar forventning om, at antallet af bredbåndskunder på kabelnettet vil vokse markant de kommende år, siger Jacob Mortensen.

